Estás son las Mejores Fotos de Semana Santa 2026 en La Laguna

Miles de laguneros se reunieron en distintos puntos de la ciudad para vivir y compartir los diferentes eventos que se realizaron durante la Semana Santa de este 2026. Entre procesiones, representaciones del Viacrucis, celebraciones litúrgicas y actividades familiares, la comunidad se citó a las calles y templos para mantener vivas sus tradiciones. Estas fueron algunas de las postales que dejó esta significativa semana en La Laguna.

Viacrucis Cristo de las Noas: Torreón

Laguneros se reúnen en el Cristo de las Noas para vivir el Viacrucis de Semana Santa en Torreón. Foto: N+

Miles de fieles se reunieron en el Cristo de las Noas para vivir con profunda devoción el tradicional Viacrucis de Semana Santa 2026 en Torreón, Coahuila. Desde temprana hora, familias completas ascendieron el cerro para presenciar la representación de la Pasión de Cristo, en medio de un ambiente de recogimiento, fe y reflexión.

Entre oraciones, cantos y momentos de silencio, los asistentes acompañaron cada una de las estaciones, recordando el sacrificio de Jesús. La escenificación, realizada por actores locales, logró conmover a los presentes, convirtiendo esta celebración en una de las más significativas para la comunidad lagunera durante esta Semana Santa.

Procesión del Silencio: Viesca

El Pueblo Mágico de Viesca, vivió la tradicional Procesión del Silencio durante esta Semana Santa del 2026. Foto: N+

Durante la Semana Santa 2026, en el Pueblo Mágico de Viesca, Coahuila, se vivió con gran solemnidad y participación comunitaria la tradicional Procesión del Silencio el 3 de abril, fecha de Viernes Santo. Este acto, que en 2026 alcanzó su onceava edición, ha crecido con los años hasta convertirse en una de las expresiones de fe y cultura más significativas de la región lagunera, atrayendo a miles de fieles y visitantes.

La caminata inició en la Parroquia de Santiago Apóstol a las 19:00 horas, recorriendo en absoluto silencio las calles del centro histórico, acompañado por la Banda de Guerra y los Cardencheros de Viesca, así como por cerca de 20 cofradías integradas por unos 200 participantes que avanzaron con recogimiento y respeto. Al concluir, la jornada cerró con un concierto de música sacra a cargo de la Camerata de Coahuila, que aportó un ambiente emotivo al final de esta manifestación religiosa.

La Procesión del Silencio no sólo es un momento espiritual de reflexión sobre el Viernes Santo, sino también un evento que impulsa el turismo religioso y cultural en Viesca, generando convivencia social, identidad comunitaria y apreciación de tradiciones locales en un contexto de respeto y silencio reverente.

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Quema del Chamuco: Gómez Palacio

La Quema del Chamuco en Gómez Palacio es una de las tradiciones más representativas en Semana Santa. Foto: N+

La Quema del Chamuco en el barrio "Trincheras" de Gómez Palacio, Durango, es una de las tradiciones más representativas de la región durante la Semana Santa. Cada Sábado de Gloria, los vecinos se reúnen para celebrar esta fiesta que combina lo religioso con lo popular, en un ambiente lleno de música y convivencia.

Los “chamucos” son grandes figuras, generalmente con forma de diablo, elaboradas de cartón, papel y cargadas con pirotecnia. Al ser incendiadas, estallan entre luces y ruido, simbolizando la destrucción del mal y la purificación de la comunidad.

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