Muere Podador de Nogal al Caer de 15 Metros en Parras de la Fuente

Un trágico accidente cobró la vida de un podador de nogal la tarde del 28 de marzo del 2026, luego de que cayera desde una altura aproximada de 15 metros mientras realizaba labores propias de su trabajo.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas, cuando se recibió el reporte en el sistema de emergencias 911, lo que generó la inmediata movilización de paramédicos de la Cruz Roja, así como de elementos del Cuerpo de Bomberos y del Grupo Cóndor, quienes acudieron para brindar auxilio.

Al arribar al lugar, los socorristas confirmaron que el hombre, identificado como Ezequiel, ya no contaba con signos vitales, debido a las lesiones sufridas tras la caída.

El accidente ocurrió al interior de un domicilio ubicado en el número 64 de la Calle Cuauhtémoc. En el sitio, las autoridades procedieron a acordonar el área para preservar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

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Muere trabajador de CFE al caer de 15 metros en La Laguna

La tarde de este miércoles, un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) falleció en un accidente, al interior de la zona de transmisión laguna, ubicada sobre el Bulevar Mieleras.

Según los primeros informes, el empleado fue identificado como Alan Javier de 30 años, quien se encontraba realizando trabajos en una estructura de alrededor de 15 metros de altura. Cuando el trabajador cayó repentinamente al suelo y perdió la vida de manera instantánea.

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