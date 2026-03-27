Válvula de Máquina le Explota en la Cara a Trabajador en Coahuila

Trabajador de la Industria Vidriera de Coahuila se encuentra entre la vida y la muerte luego de sufrir quemaduras de segundo grado en la cabeza, cara y cuello, después de registrarse un accidente laboral al interior de la planta.

Germán Humberto Torres Coronado, de 32 años, se encontraba desempeñando sus labores en la planta ubicada en Nava cuando, presuntamente, una válvula de una máquina le explotó en la cara, provocándole lesiones graves debido a la exposición directa.

El accidente ocurrió la noche del 26 de marzo del 2026. De inmediato, la ambulancia de la propia empresa le brindó los primeros auxilios y lo trasladó al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, donde permanece internado y es reportado como grave, bajo atención médica especializada.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila (PCC) tomaron conocimiento del hecho y ya realizan las indagatorias correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.

Es importante destacar que la seguridad en el trabajo es fundamental para prevenir accidentes como este, especialmente en industrias donde se maneja maquinaria pesada y materiales de alto riesgo.

La familia de Germán Humberto Torres Coronado atraviesa un momento muy difícil y se espera que reciba el apoyo y la atención necesaria para superar esta situación. Asimismo, se espera que la empresa refuerce sus protocolos de seguridad para garantizar la integridad de sus trabajadores y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Noticia relacionada: Muere Trabajador al Caer de una Torre de Telecomunicaciones en Piedras Negras, Coahuila

Muere trabajador al caer de torre de telecomunicaciones en Piedras Negras

Ricardo Salgado Madrigal, de 31 años, murió al caer de una torre de telecomunicaciones mientras realizaba labores de mantenimiento en la Colonia Las Palmas, en Piedras Negras, Coahuila.

Según el director de Protección Civil, Ari Antonio Hernández, el trabajador cayó de una altura aproximada de 15 metros, falleciendo de manera inmediata. Autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para confirmar el deceso y resguardar la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Historias recomendadas: