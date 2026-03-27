Muere Hombre Mientras Conducía en la Carretera 57 de Coahuila

Una movilización policiaca se registró durante la madrugada de este 27 de marzo del 2026 sobre la Carretera Federal 57, a la altura del kilómetro 22, en el tramo Piedras Negras–Nava, luego del reporte al sistema de emergencias sobre una persona inconsciente en el interior de un vehículo.

Luego de recibir el aviso, corporaciones de seguridad se trasladaron al sitio, donde localizaron un automóvil con placas del estado de Texas, detenido a un costado de la vía. Al realizar una inspección visual, las autoridades observaron en el interior a un masculino que aparentemente no presentaba signos vitales.

Al lugar acudieron paramédicos de la delegación Venustiano Carranza, del municipio de Nava, quienes tras valorar a la persona confirmaron la ausencia de signos vitales. De manera preliminar, se indicó que la causa del fallecimiento pudo haber sido un infarto, ya que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia o golpes.

En el vehículo se encontró un permiso de circulación a nombre de Rolando Uchino, dato que quedó asentado en el informe correspondiente. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a realizar las diligencias necesarias en el lugar, en coordinación con las autoridades competentes.

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De acuerdo con los reportes, comenzó a sentirse mal, detuvo su vehículo y llamó al 911; otro automovilista también pidió auxilio. Paramédicos rompieron una ventana para auxiliarlo, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales. Fue identificado como Baltazar “N”.

El hecho provocó afectaciones viales, ya que el vehículo y el cuerpo quedaron sobre los carriles de alta velocidad del Bulevar Independencia.

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