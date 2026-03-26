Localizan a Hombre Sin Vida Sobre las Vías del Tren en Saltillo

Cerca de las 15:00 horas de este jueves 26 de marzo se recibió un reporte en la línea de emergencias 911 por el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición sobre las vías del tren, en el Cerro del Águila, a espaldas de la colonia Viñedos El Álamo en Saltillo.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía y de Servicios Periciales, quienes acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo ya presentaba signos de descomposición y fue localizado a la altura del kilómetro 98 de las vías férreas.

De acuerdo con los primeros reportes, se trataba de un hombre en situación de calle, quien presuntamente falleció por causas naturales, ya que no presentaba signos de violencia física. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de los estudios correspondientes.

Hallan cuerpo de mujer en arroyo de Saltillo

La tarde del 15 de marzo fue localizado el cuerpo en estado de descomposición de una mujer al fondo de un arroyo en la colonia Vista Hermosa en Saltillo. El hallazgo generó la movilización de autoridades, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el cuerpo presentaba huellas de carroñerismo. Peritos realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo para la necropsia de ley.

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