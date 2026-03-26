Motociclista Sufre Traumatismo Craneoencefálico al Ser Arrollado en Torreón; Conductor Huyó

Durante la primera hora de la mañana de este jueves 26 de marzo, un motociclista resultó seriamente lesionado luego de ser atropellado en la carretera Mielera hacia el bulevar San Pedro de la colonia Ferropuerto en Torreón.

Roberto Gómez de 30 años circulaba en su motocicleta cuando fue arrollado por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga. El motociclista quedó tendido sobre el pavimento y al arribo de los paramédicos de la Cruz Roja, lo tuvieron que trasladar de emergencia a la clínica16 del Seguro Social, pues padecía de traumatismo craneoencefálico severo con sangrado en la nariz.

Al llegar a la clínica 16, fue directamente intubado y se mantiene con un pronóstico de salud reservado. Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones para dar con el paradero del presunto responsable.

Motociclista es embestido por camión en bulevar Ejército Mexicano en Gómez Palacio

Un joven resultó lesionado tras ser atropellado por un camión cuando intentó incorporarse al bulevar Ejército Mexicano, a la altura de la calle Lerdo de Tejada, en la ciudad de Gómez Palacio. El accidente generó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones al tráfico en la zona.

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Tras el impacto, la motocicleta en la que viajaba quedó atrapada debajo de la unidad, mientras el conductor cayó sobre el pavimento. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención en el lugar.

Camión Atropella a Joven Motociclista en Bulevar Ejército Mexicano en Gómez Palacio.

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