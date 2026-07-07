Estos son los Eventos Culturales que Podrás Disfrutar Durante Julio en Querétaro

Durante el mes de julio, Querétaro ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales, artísticas y recreativas para personas de todas las edades, con talleres, cursos, conciertos, cine y festivales en distintos espacios del municipio y del estado.

¿Qué actividades culturales se podrán disfrutar durante este mes en Querétaro?

Entre las principales opciones se encuentran los cursos de verano que se realizarán del 20 de julio al 14 de agosto en las diez Casas de Cultura del municipio de Querétaro, donde se impartirán talleres artísticos, deportivos y didácticos en turno matutino, además de actividades en las bibliotecas municipales.

Casas de Cultura y bibliotecas

La oferta incluye cursos de guitarra, ukulele, teclado y bajo eléctrico para personas mayores de seis años en el Centro Cultural Ignacio Padilla, así como clases de karate en el Centro Cultural Santa Cecilia, ubicado en La Piedad.

Festival Santiago en Jalpan

Del 18 al 26 de julio se llevará a cabo el Festival Santiago en Jalpan de Serra, con una programación gratuita que contempla música tradicional, son jarocho y arribeño, talleres, concursos, exposiciones, presentaciones de libros, teatro, conciertos y danza prehispánica.

Artes y Oficios y Gómez Morin

El Centro de Artes y Oficios de la delegación Epigmenio González abrirá nuevos cursos, entre ellos uno de corte de cabello a partir del 19 de julio. Por su parte, el Centro Cultural Manuel Gómez Morin ofrecerá ciclos de cine, conciertos de banda sinfónica y jazz, además de diversos talleres.

Cine y teatro

La Cineteca Rosalío Solano mantendrá el programa "Doqumenta para Todos", con funciones gratuitas de documentales los domingos 12, 19 y 26 de julio al mediodía. Además, los teatros de la entidad continuarán presentando una variada cartelera de espectáculos y puestas en escena.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a consultar las carteleras de cada recinto para conocer horarios, costos y requisitos de inscripción, y aprovechar la oferta cultural disponible durante este mes.