Estos son los Eventos Culturales que Podrás Disfrutar Durante Julio en Querétaro

Talleres, cursos de verano, festivales, conciertos, cine y actividades para toda la familia forman parte de la agenda cultural que ofrecerá Querétaro durante julio en distintos recintos.

Julio Llega con una Amplia Cartelera Cultural en QuerétaroFoto: N+

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¿Qué hacer en Querétaro este julio? Cursos de verano, Festival Santiago en Jalpan, cine gratis y más. Infórmate y disfruta de la cultura local.

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