Conductor Huye Después de Atropellar a Bebé en Torreón

Un bebé de 2 años sufrió un traumatismo craneoencefálico al ser atropellado por un vehículo en la Colonia Joyas del Desierto, en Torreón, la noche del pasado 28 de marzo del 2026. El conductor presuntamente responsable se dio a la fuga, dejando al menor lesionado sobre la vía pública.

La madre del bebé, Xóchitl, relató que el pequeño salió de su domicilio y fue embestido por el automóvil. Después el impacto, fue trasladado de urgencia al Hospital General de Torreón, donde permanece recibiendo atención médica especializada. De acuerdo con los primeros reportes, su estado de salud es de pronóstico reservado.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) inició las investigaciones correspondientes para dar con el presunto responsable del accidente y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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Padre atropella a su hijo por accidente en Torreón

Un accidente se registró la mañana del 18 de marzo del 2026 en la intersección de las Calles Nogal Americano y Nuez Criolla, en la Colonia Rincón de los Nogales, en Torreón, alrededor de las 7:35 horas.

De acuerdo con el reporte, un hombre pasó accidentalmente una de las llantas de su camioneta sobre el pie de su hijo de 12 años. Tras lo ocurrido, el padre solicitó apoyo al 911.

Al sitio acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Peritos y personal de Protección Civil, quienes atendieron al menor y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

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