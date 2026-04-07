Encuentran a Joven Sin Vida con Impacto de Bala en Camino de Terracería en Bermejillo

Un joven de 23 años fue encontrado sin vida y con una herida de bala en el cráneo en un camino de terracería entre la autopista y la carretera libre Gómez Palacio-Jiménez, en Bermejillo, municipio de Mapimí, Durango.

La víctima fue identificada como Ramón Fernando González, originario de esa localidad. El cuerpo fue reportado mediante una llamada anónima a las 8:50 horas de este martes.

Localizan Cuerpo de Joven con Impacto de Bala en Bermejillo.

En el lugar, las autoridades encontraron dos casquillos calibre 9 milímetros y un teléfono celular, que al parecer, pertenecía al occiso. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro para su necropsia de ley.

Muere hombre tras recibir disparo mientras era trasladado a hospital en Torreón

Un hombre de 39 años perdió la vida luego de haber sido herido con un arma de fuego, cuando era trasladado por su esposa hacia un hospital en Torreón. Los hechos el pasado 22 de febrero sobre la carretera Torreón-Matamoros, donde paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los reportes, el hombre había resultado lesionado durante una reunión, tras lo cual se dirigió a su domicilio. Posteriormente, su esposa intentó llevarlo a recibir atención médica urgente en una camioneta.

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Durante el trayecto, la unidad en la que viajaban sufrió un percance vial en el tramo comprendido entre la carretera al Esterito y el Segundo Periférico. Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja y corporaciones de seguridad, quienes confirmaron el fallecimiento.

Autoridades de la Fiscalía informaron la detención de una persona presuntamente relacionada con los hechos, quien sería presentada ante un juez. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia.

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