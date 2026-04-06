Así Fue la Tromba que Sorprendió a La Laguna: Causa Daños, Caída de Árboles y Animales Muertos

La tromba y tormenta eléctrica que se registró la noche del 4 de abril de 2026 sorprendió a los habitantes de la región de La Laguna, incluyendo Lerdo, Gómez Palacio, Torreón y Matamoros, dejando afectaciones materiales y movilizando a cuerpos de emergencia.

El fenómeno meteorológico caracterizado por lluvias intensas, ráfagas fuertes de viento, tormenta eléctrica y granizo de gran tamaño inició alrededor de las 18:00 horas, provocando inundaciones, cortes en el suministro eléctrico, caída de árboles y obstáculos en vialidades principales.

En el municipio de Lerdo, la tromba fue especialmente severa: autoridades contabilizaron más de 167 árboles derribados, y se activaron operativos de limpieza y atención para las zonas más afectadas.

Activan plan DN-III-E en Lerdo

Las condiciones también obligaron a activar el Plan DN-III-E por parte del Ejército Mexicano, con labores de apoyo a la población y labores de desazolve tras inundaciones y arrastre de lodo.

Imágenes captadas por vecinos muestran calles cubiertas de granizo y fuertes corrientes de agua, así como escenas del viento moviendo árboles y objetos con violencia.

Ante la magnitud del fenómeno, el DIF municipal de Lerdo habilitó un centro de acopio para apoyar a las familias cuyas viviendas sufrieron daños materiales.

Hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas, pero las autoridades mantienen recorridos de evaluación y atención en distintos sectores para restablecer servicios y mitigar los efectos posteriores de esta tormenta atípica para la temporada.

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