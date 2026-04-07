Una pareja fue detenida y vinculada a proceso por su presunta participación en una red de trata de personas en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Cynthia "N" y Gerardo "N" enfrentan cargos por abuso sexual, corrupción de menores y trata de personas.

La investigación, liderada por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ministerio Público, se inició tras la denuncia de una familia que había confiado a la acusada el cuidado de sus hijos.

Vinculan a Proceso a Pareja por Presunta Red de Trata de Personas en Cuatro Ciénegas.

El juez Óscar determinó que la pareja permanezca en prisión preventiva tras una audiencia de 12 horas. Cynthia "N" enfrenta cargos por trata de personas agravada, mientras que Gerardo "N" es acusado por abuso sexual y corrupción de menores.

Arrestan a mujer de 33 años por presunta trata de personas en Piedras Negras

Elementos de Seguridad Pública detuvieron a una mujer señalada como presunta responsable del delito de trata de personas en Piedras Negras, tras una investigación iniciada en 2025 que incluyó cateos en distintos domicilios para recabar pruebas.

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La detenida, identificada como Verónica “N”, de 33 años, fue asegurada en la colonia Los Olivos luego de un reporte al sistema de emergencias. Posteriormente, fue puesta a disposición del Ministerio Público para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra y presentada ante un juez de control, quien dará seguimiento a su proceso legal.

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