Trabajador de Limpieza y Tránsito Narran Cómo Rescataron a Taxista de Incendio en Torreón

Mediante redes sociales se difundió el video del momento exacto en que dos hombres rescataron a Carlos Daniel, un joven que sufrió una descarga eléctrica al interior de un taxi, el cual terminó en llamas en la ciudad de Torreón.

Se trata de Juan Erasmo Cervantes y Alberto Gutiérrez; el señor Juan, trabajador de la OLA, se encontraba de regreso de su trabajo cuando se percató del accidente.

El trabajador de limpieza, Juan Erasmo, comentó que en un principio no se percató de que había un conductor al interior del vehículo; fue hasta momentos después cuando decidió pedir ayuda a un joven que se encontraba en el sector, pero este se negó.

Trabajador de Limpieza y Tránsito Cuentan Cómo Salvaron a Joven de Vehículo en Llamas en Torreón.

Al no obtener ayuda, Juan Erasmo Cervantes decidió rescatar al taxista por sí solo; al lograr sacarlo del vehículo, se dio cuenta de que se trataba de un amigo suyo.

Elemento de tránsito ayuda a sacar a taxista del vehículo

Mientras tanto, Alberto Gutiérrez, elemento de Tránsito y Vialidad, ayudó a sacar al joven del vehículo, el cual, momentos antes del siniestro, exhortaba a los peatones a tener cuidado, ya que había cables de alta tensión.

Al interior del vehículo iban tres personas como pasajeros; a uno de ellos también lo alcanzó la electricidad, sin embargo, lograron salir de la zona de peligro, quedándose únicamente el taxista en el interior del automóvil.

Alberto Gutiérrez confesó sentir miedo al momento del accidente, sin embargo, el elemento de tránsito decidió actuar sin pensar en los riesgos como las llamas, los cables de alta tensión y el pavimento mojado.

Alberto Gutiérrez confesó sentir miedo al momento del accidente; sin embargo, el elemento de tránsito decidió actuar sin pensar en los riesgos, como las llamas, los cables de alta tensión y el pavimento mojado.

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