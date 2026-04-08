Mujer Embarazada en Estado de Ebriedad Termina Volcando en Torreón

Durante la madrugada de este miércoles 8 de abril, se registró un accidente volcadura en la avenida Universidad, a la altura de la carretera Torreón-Matamoros, al oriente de la ciudad.

La conductora, una mujer de 38 años y dos meses de embarazo, fue detenida por elementos de peritos y consignada ante el Ministerio Público, al encontrarse en estado de ebriedad al momento del accidente.

Mujer Embarazada Provoca Volcadura en Torreón; Conducía en Estado de Ebriedad.

Afortunadamente, no presentó lesiones de gravedad. Su camioneta, fue retirada del lugar por una grúa y asegurada por las autoridades. Este incidente se convierte en la tercera volcadura registrada en Torreón durante el mes de abril y la número 27 en lo que va del 2026.

Accidente Volcadura en Torreón deja daños materiales y cierre vial temporal

Un accidente volcadura se registró la mañana del 23 de marzo en la carretera Mieleras en Torreón, el reporte fue recibido a las 9:00 horas. De acuerdo con los peritajes, el conductor perdió el control de la unidad después de que se le soltaron unas láminas que transportaba.

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Se informó que la combinación de la velocidad y la pérdida del control, provocó que la camioneta volcara. Afortunadamente, las tres personas que iban en el automóvil resultaron ilesas, la carretera Mieleras permaneció cerrada temporalmente mientras se realizaban los trabajos de limpieza y se retiraba el vehículo accidentado.

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