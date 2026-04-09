Localizan Sin Vida a Adulto Mayor Reportado como Desaparecido en La Laguna

La mañana del 9 de abril, fue encontrado el cuerpo sin vida de un adulto mayor identificado como Arturo Llamas de 65 años, quien fue reportado como desaparecido durante la madrugada de este mismo jueves.

Se informó que Arturo Llamas vivía en la colonia El Campestre de Gómez Palacio, Durango, su cuerpo presentaba destrucción de la bóveda craneal. A las 7:00 horas de este jueves, una persona lo encontró en la localidad de Rinconada Río Nazas en Lerdo.

Encuentran Sin Vida a Hombre de la Tercera Edad Reportado como Desaparecido en Lerdo.

El cuerpo se encontraba en posición decúbito ventral con una piedra en su espalda. El agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Buscan a lagunero desaparecido tras viajar a Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una Alerta Amber tras la desaparición de un adolescente originario de Torreón, quien fue visto por última vez luego de salir con rumbo a Mazatlán el pasado 30 de marzo.

Noticia relacionada: Desaparece Menor Originario de Torreón tras Viajar a Mazatlán; Activan Alerta Amber

Autoridades informaron que se iniciaron las investigaciones correspondientes para su localización y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Historias recomendadas: