Tren Embiste a Trabajadores Abordo de Camión en Saltillo; Hay 2 Muertos y 15 Heridos

Un aparatoso accidente entre un camión de transporte de personal de una empresa y el tren dejó como saldo dos personas sin vida y 15 lesionados. El percance ocurrió alrededor de las 2:00 horas de este jueves 9 de abril, en el cruce de las vías del ferrocarril con el bulevar Nazario Ortiz Garza, al norte de Saltillo.

El accidente ocurrió cuando presuntamente el conductor del camión, que transportaba a 17 trabajadores a sus domicilios, intentó ganarle el paso al tren, pero no lo logró y este lo impactó por un costado, provocando su volcadura.

En el lugar perdió la vida Juan José, de 51 años, trabajador de la empresa, y resultaron lesionados 16 de los 17 pasajeros, dos de ellos de gravedad; desafortunadamente, uno murió horas más tarde en el hospital.

Cuerpos de emergencia acuden al lugar para atender a los lesionados

En el sitio se registró una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia, Bomberos, Cruz Roja y Policía Municipal, quienes atendieron a los heridos y los trasladaron al hospital más cercano.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar los peritajes correspondientes y ordenar el traslado de la víctima mortal al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Luis, operador de la unidad de transporte de personal, quien declaró a las autoridades que no escuchó el claxon de la locomotora y, por ello, avanzó sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza.

Mujer resulta lesionada al chocar contra tren en Bermejillo, Durango

Una mujer resultó lesionada la tarde del 26 de enero, luego de que su vehículo fue impactado por un tren en un cruce ferroviario ubicado sobre la carretera El Palmito, en el municipio de Bermejillo, Durango.

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Tras el accidente, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para brindarle atención médica. La mujer fue reportada como estable y posteriormente trasladada a una clínica para su valoración, mientras que el vehículo presentó daños materiales de consideración.

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