Joven Sufre Amputación Parcial de Dedo al Caerle Escultura de 'Tontín' en Torreón

Durante la madrugada de este jueves 9 de abril, un joven sufrió un accidente en el interior del bosque Venustiano Carranza de Torreón luego de que le cayó en el pie una figura de "tontín" ubicado en la zona de juegos mecánicos.

Axel Rosas de 18 años se encontraba con unos amigos en el interior del bosque Venustiano Carranza en un horario indebido, cerca de la una de la madrugada y treparon arriba de algunas de las figuras en esa área.

Escultura de 'Tontín' Cae Sobre Joven y Le Provoca Amputación Parcial de Dedo en Torreón.

Sin embargo, la figura le cayó encima del pie a Axel, quien sufrió la amputación parcial de uno de sus dedos. Un velador del bosque Venustiano Carranza se percató de los jóvenes quienes pedían ayuda en una de las puertas, por lo que se dio aviso a las corporaciones de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al hospital para realizar la amputación y atender al joven lesionado.

Riña en ejido Santa Fe deja a un hombre con amputación de dedo

El pasado 25 de febrero, un hombre resultó con la amputación parcial de un dedo tras una riña registrada en el ejido Santa Fe en Torreón. De acuerdo con los reportes, durante el enfrentamiento fue mordido por su oponente, lo que le provocó la pérdida de parte del dedo de la mano derecha.

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Tras el incidente, el lesionado recibió atención en el lugar y posteriormente acudió por sus propios medios a una clínica para su valoración. En tanto, autoridades detuvieron al presunto agresor y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

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