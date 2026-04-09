Hallan una Serpiente al Interior de una Cochera en Cuautlancingo, Puebla

La tarde de este jueves 9 de abril de 2026 se reportó el hallazgo de una serpiente al interior de una cochera en la calle Santa Elena del municipio poblano de Cuautlancingo.

Tras encontrar el ejemplar clasificado como no venenoso, vecinos solicitaron el apoyo de la Dirección de Bomberos municipal para su retiro sin riesgo para la ciudadanía.

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Retiran serpiente no venenosa hallada en una cochera de Cuautlancingo, Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este jueves cuando fue hallada una serpiente al interior de una cochera ubicada en la calle Santa Elena del municipio de Cuautlancingo.

Elementos de la Dirección de Bomberos, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC), retiraron el ejemplar de manera segura y reubicado en un área despejada.

Por último, las autoridades municipales confirmaron que el domicilio y la vialidad donde se registró el hallazgo quedó sin riesgos para la ciudadanía.

Mujer defiende perros y es atacada con un machete en San Jerónimo Caleras, Puebla

En el fraccionamiento Montes de los Olivos de la colonia Lomas de San Jerónimo Caleras un hombre atacó a una mujer con un machete después que ella trató de evitar que el individuo lesionara a perros en situación de calle que estaban en el lugar.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de marzo, cuando el sujeto después de una discusión con la vecina y amenazar con matar a los animales fue por un machete y trató de asesinarlos. Como la mujer intentó defender a los canes, el hombre la lesionó con el arma blanca.

Exigen Justicia para Mujer que Fue Atacada con un Machete por Defender a unos Perros en Puebla

Las autoridades intervinieron y clasificaron el delito como lesiones dolosas, por lo que la víctima pide su reclasificación como intento de homicidio al tratarse, en sus palabras, de un ataque directo.

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Con información de N+

GMAZ