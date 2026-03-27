Perro Fue Rescatado de un Incendio en una Vivienda de la Ciudad de Puebla

La tarde de este viernes 27 de marzo de 2026 se registró un incendio al interior de una vivienda ubicada en la Unidad Habitacional San Bartolo de la ciudad de Puebla.

La pronta atención del siniestro por parte de los cuerpos de emergencia permitió que un perro que se encontraba atrapado en el sitio fuera rescatado, quedando bajo el resguardo de una vecina.

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Rescatan a perro de incendio en vivienda de la Unidad Habitacional San Bartolo de Puebla

Fue aproximadamente a las 13:00 horas de este viernes que se registró un incendio al interior de una vivienda en la Unidad Habitacional San Bartolo de la capital poblana.

Personal operativo de Protección Civil Estatal trabajó en coordinación con Policía Estatal Bomberos, paramédicos de SUMA y Policía de la Ciudad de Puebla para controlar el fuego.

Luego de realizar labores de búsqueda y rescate, encontraron a un canino que se encontraba en el interior del domicilio, el cual quedó bajo resguardo de una vecina.

Cabe destacar que por este siniestro en la Unidad Habitacional San Bartolo no se registraron personas lesionadas.

Se incendia predio de residuos industriales textiles en autopista México-Puebla

Este mismo viernes, una columna de humo negro se volvió visible desde varios kilómetros a la redonda en la zona de Cuautlancingo y Coronango, derivado de un fuerte incendio cerca de la autopista México-Puebla y el Periférico de Puebla.

Se trata de un predio donde se queman residuos industriales textiles, compuestos por material como borra y caucho. El incendio se salió de control por horas y provocó alarma entre habitantes de los municipios aledaños, así como conductores de la autopista y el Periférico Ecológico.

Incendio de Desechos Industriales Generó una Columna de Humo Negro en Periférico y Autopista México-Puebla

Al lugar llegó una pipa y elementos de Bomberos de Coronango, para combatir las llamas. La columna de humo alcanzó varios kilómetros de altura, y fue visible desde los municipios de Cholula, Coronango, Cuautlancingo y la capital poblana.

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Con información de N+

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