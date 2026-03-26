Voraz Incendio Consume Locales de la Central de Abasto en Puebla
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Durante la madrugada las llamas alcanzaron varios metros de altura en cinco locales, provocando la movilización de bomberos.
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Un fuerte incendio consumió cinco establecimientos comerciales de la Central de Abasto en la ciudad de Puebla, la madrugada de este jueves 26 de marzo.
Bomberos del estado y del municipio de Puebla, acudieron al circuito interior norte, para sofocar el fuego que inició en un establecimiento de venta y distribución de pollo y otro más de abarrotes.
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Posible corto circuito provocó el incendio en la Central de Abasto de Puebla
Con agua a presión realizaron las labores correspondientes, mientras se llevaba a cabo el retiro de material inflamable que pudiera representar un riesgo y propiciar la propagación del fuego.
Una vez que el fuego fue extinguido, los propietarios de los establecimientos afectados entraron a esto locales para hacer el recuento de los daños.
Bomberos combatieron el fuego en la Nave A de la Central de Abasto en Puebla
Protección Civil informó sobre que el incendio registrado en la Central de Abasto, en el municipio de Puebla, afectó aproximadamente cinco locales dedicados a la venta de huevo, plásticos, abarrotes, chiles y carne.
Además, provocó daño en una bodega en la parte superior, y la combustión de una motocicleta. En coordinación con cuerpos de emergencia y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó el corte de energía eléctrica y labores de control y mitigación de riesgos, lo que permitió la liquidación total del incendio.
De manera preliminar, el incidente se atribuye a un posible corto circuito. El lugar permanece bajo supervisión y sin riesgo para la población. No se reportaron personas lesionadas.
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Con información de N+
JAPR