Voraz Incendio Consume Locales de la Central de Abasto en Puebla

Un fuerte incendio consumió cinco establecimientos comerciales de la Central de Abasto en la ciudad de Puebla, la madrugada de este jueves 26 de marzo.

Bomberos del estado y del municipio de Puebla, acudieron al circuito interior norte, para sofocar el fuego que inició en un establecimiento de venta y distribución de pollo y otro más de abarrotes.

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Posible corto circuito provocó el incendio en la Central de Abasto de Puebla

Con agua a presión realizaron las labores correspondientes, mientras se llevaba a cabo el retiro de material inflamable que pudiera representar un riesgo y propiciar la propagación del fuego.

Incendio Hoy en la Central de Abasto de Puebla: Bomberos Combaten Fuego en la Nave A

Una vez que el fuego fue extinguido, los propietarios de los establecimientos afectados entraron a esto locales para hacer el recuento de los daños.

Bomberos combatieron el fuego en la Nave A de la Central de Abasto en Puebla

Protección Civil informó sobre que el incendio registrado en la Central de Abasto, en el municipio de Puebla, afectó aproximadamente cinco locales dedicados a la venta de huevo, plásticos, abarrotes, chiles y carne.

Además, provocó daño en una bodega en la parte superior, y la combustión de una motocicleta. En coordinación con cuerpos de emergencia y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó el corte de energía eléctrica y labores de control y mitigación de riesgos, lo que permitió la liquidación total del incendio.

De manera preliminar, el incidente se atribuye a un posible corto circuito. El lugar permanece bajo supervisión y sin riesgo para la población. No se reportaron personas lesionadas.

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Con información de N+

JAPR

