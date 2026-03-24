Se Incendia una Casa después de Fuerte Explosión en Izúcar de Matamoros, Puebla

La tarde de este martes 24 de marzo se vivieron momentos de tensión, en la Calle Hidalgo del Barrio de la Asunción del municipio de Izúcar de Matamoros en Puebla, por la explosión en el interior de una casa.

Elementos de Protección Civil y Bomberos, así como personal de Seguridad Pública Municipal y paramédicos a bordo de dos ambulancias, acudieron al lugar de los hechos para atender la situación y salvaguardar la integridad de la población.

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Explosión en una casa provoca daños materiales en el Barrio de la Asunción de Izúcar de Matamoros

El Gobierno Municipal de Izúcar de Matamoros confirmó que aproximadamente a las 14:30 horas de este día, se registró una explosión en un domicilio particular de la Calle Hidalgo en el Barrio de la Asunción.

Hasta el momento, solamente se reportan daños materiales, sin que se tenga registro de personas lesionadas. El estruendo alarmó a vecinos de la zona quienes de inmediato salieron a ver qué había pasado.

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Trasciende que en el inmueble se almacenaba pirotecnia, por lo que se presume que la causa pudo ser un mal manejo. El área fue resguardada y acordonada, a fin de prevenir riesgos a los vecinos y permitir las labores correspondientes de evaluación.

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Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener la calma, evitar acercarse a la zona y atender en todo momento las indicaciones de la policía municipal de Izúcar de Matamoros.

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Con información de N+

JAPR