Muere Niño de 9 Años Presuntamente por Asfixia en Saltillo

Un menor de nueve años llegó sin vida a la Cruz Roja de Saltillo durante la tarde del domingo 12 de abril. De acuerdo con las primeras investigaciones que realizaron los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) con los padres de familia, el niño se encontraba en su domicilio, cuando presuntamente se asfixió, ya que trascendió que padecía de asma.

Se mencionó que, en ese momento, el niño estaba en un área de la casa donde no tenía supervisión de sus padres. Al percatarse de que el menor no respiraba y su piel había cambiado de color, lo trasladaron con sus propios medios a la Cruz Roja, donde desafortunadamente se confirmó su deceso.

Niño de 9 Años Muere en su Casa en Saltillo; Llegó Sin Signos Vitales a la Cruz Roja.

El cuerpo del niño de nueve años fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley. Agentes de la Fiscalía General del Estado ya realizan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Hombre de 35 Años llega sin vida a la Cruz Roja de Saltillo

El pasado 5 de febrero, un hombre de 35 años fue declarado sin vida al llegar a las instalaciones de la Cruz Roja, luego de haber sido trasladado desde su casa por su pareja, quien lo encontró inconsciente.

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A su arribo, personal médico intentó reanimarlo durante varios minutos, sin éxito. Se indicó que el hombre utilizaba inyecciones para bajar de peso, por lo que fue trasladado a la SEMEFO donde se le practicó la necropsia de ley.

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