Muere Joven Embarazada y su Pareja en Accidente en Supercarretera Durango-Mazatlán

Una joven embarazada y su pareja murieron en un accidente de motocicleta sobre la supercarretera a Mazatlán. La mujer, de 21 años, perdió la vida al caer de cabeza tras un choque por alcance; junto con ella, también falleció el bebé que esperaba.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas del jueves, a la altura del kilómetro 105, cuando Gustavo López, de 41 años, no se percató de que la motocicleta que circulaba delante frenó en una curva.

El impacto provocó que su acompañante, identificada como Blanca Guadalupe, saliera proyectada. Se informó que ambos eran originarios de Saltillo y se dirigían a la Semana de la Motocicleta en Mazatlán.

Paramédicos arribaron al lugar y confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales. Gustavo fue trasladado al Hospital Integral de El Salto, donde poco después también falleció. La Fiscalía General del Estado (FGE) se hizo cargo de los cuerpos.

Accidente de motocicleta deja dos hombres muertos en autopista Gómez Palacio-Durango

Dos hombres perdieron la vida la mañana del 9 de abril en la autopista Gómez Palacio-Durango, luego de un accidente en motocicleta ocurrido cerca del poblado de León Guzmán.

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De acuerdo con los reportes, las víctimas, de 44 y 64 años, se impactaron contra la barrera de contención tras perder el control de la unidad. Al arribar, paramédicos confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

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