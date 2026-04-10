Encuentran Cuerpo de Hombre Flotando en el Río Bravo en la Colonia Morelos en Piedras Negras

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en las aguas del Río Bravo, a la altura del barrio El Molcajete, en la colonia Morelos, en la ciudad de Piedras Negras. Peatones que se encontraban en el paso del río observaron al masculino flotando, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Elementos del Grupo Beta atendieron de inmediato el reporte y, desde el Puente Internacional Número 2, iniciaron la búsqueda, localizando el cuerpo metros río abajo.

Agentes de la Fiscalía llegaron al lugar y confirmaron el hallazgo de una persona del sexo masculino, quien vestía pantalón de mezclilla y una playera de color negro; hasta el momento no ha sido identificado.

Cabe mencionar que no se descarta que se trate de una persona indocumentada. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) con el fin de que sea identificado, así como para practicarle la necropsia de ley y determinar la causa del fallecimiento.

Hallan sin vida a hombre flotando en el Río Bravo

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado flotando en el Río Bravo, a la altura de la colonia Morelos en Piedras Negras, durante la mañana del 7 de febrero. El hallazgo fue reportado a las autoridades a través del sistema de emergencias.

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Elementos del Grupo Beta acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de una persona del sexo masculino, quien no ha sido identificado. El cuerpo fue trasladado al SEMEFO para realizar los estudios correspondientes.

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