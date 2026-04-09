Mueren Dos Hombres en Accidente de Motocicleta en Autopista Gómez Palacio-Durango

Dos personas murieron alrededor de las 8:00 horas del jueves 9 de abril en la autopista Gómez Palacio-Durango, casi a la altura de León Guzmán. Se trató de Óscar, de 44 años y César, de 64, quienes viajaban a bordo de una motocicleta; al llegar al kilómetro 217, el conductor perdió el control y se impactó contra la barrera de contención.

Al lugar arribaron servicios de emergencia, quienes confirmaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales y presentaban traumatismo craneoencefálico, así como diversas lesiones graves.

Agentes de Servicios Periciales trasladaron los cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Muere joven al ser arrollado en Torreón; conductor intentó huir

Un joven de 19 años murió la tarde del 31 de marzo luego de ser arrollado por una camioneta en el entronque del bulevar Mieleras y la carretera al Esterito. La víctima, identificada como Alejandro, circulaba en motocicleta cuando fue impactado.

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El conductor responsable huyó del lugar junto con sus acompañantes, pero posteriormente fue detenido en un puesto de vigilancia cercano. Autoridades acudieron para realizar las diligencias correspondientes y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

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