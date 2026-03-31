Muere Motociclista Arrollado por Camioneta en Torreón

Un joven de 19 años perdió la vida la tarde de este 31 de marzo del 2026 en el entronque del Bulevar Mieleras y la Carretera al Esterito, al ser arrollado por una camioneta en ese cruce.

La víctima, identificada como Alejandro, se desplazaba en motocicleta cuando fue impactado por una camioneta color vino. Tras el choque, el joven quedó sobre la carpeta asfáltica, donde se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

El conductor responsable huyó con sus acompañantes por un área con arbustos cercana al lugar del accidente; sin embargo, fueron detenidos posteriormente en un puesto de vigilancia.

Al sitio acudieron las autoridades para realizar el peritaje correspondiente y tomar conocimiento de los hechos. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

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Muere motociclista en accidente sobre el Periférico Raúl López Sánchez en Torreón

La mañana del 17 de marzo del 2026 se registró un accidente fatal en el Periférico Raúl López Sánchez, a la altura del Puente Villa Florida, en Torreón. El hecho fue reportado alrededor de las 5:30 horas.

Un motociclista perdió la vida en el lugar después de ser impactado por una camioneta, cuyo conductor volcó e intentó huir, pero fue detenido minutos después por elementos del Grupo Reacción Torreón (GRT). Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento y autoridades realizaron las investigaciones correspondientes.

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