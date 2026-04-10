Localizan Muerto a Hombre de la Tercera Edad en Casa Habilitada como Clínica en Saltillo

Un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida al interior de una casa habilitada como clínica para personas con diabetes, ubicada en la zona Centro, al norte de la ciudad de Saltillo, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes, el adulto mayor, identificado como Gerardo “N”, de 69 años, había manifestado un día anterior que no se sentía bien. Al no obtener respuesta desde su habitación, personal del lugar decidió ingresar y lo encontró recostado en su cama, aparentemente sin signos vitales.

Hallan a Adulto Mayor Sin Vida en Casa Habilitada como Clínica en Saltillo.

Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento al no detectar pulso ni respiración, con indicios de un paro cardiorrespiratorio y posible falla orgánica múltiple. Autoridades correspondientes fueron notificadas para llevar a cabo las diligencias de ley.

Muere adulto mayor en la vía pública de Saltillo

El pasado 24 de marzo, un adulto mayor fue encontrado sin vida en calles de la colonia Nuevo Progreso en Saltillo, después de salir de un bar, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

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Según los reportes, el hombre de la tercera edad de 68 años, se desvaneció en la banqueta y, tras el arribo de paramédicos, se confirmó que ya no presentaba signos vitales. Autoridades indicaron que no se detectaron huellas de violencia en el cuerpo.

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