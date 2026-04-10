Muere Hombre tras Ser Apuñalado Durante Riña en Colonia Satélite Sur en Saltillo

Un hombre que fue apuñalado durante una riña en la colonia Satélite Sur murió después de permanecer varios días hospitalizado. Los hechos ocurrieron sobre la calle Juan José Arreola, antes del cruce con Artemio de Valle Arizpe; de acuerdo con las investigaciones, una discusión escaló a los golpes cuando Andrés, de 35 años, acudió al domicilio de un conocido.

Durante la riña, el padre del otro implicado intervino y presuntamente atacó a la víctima con una navaja, provocándole lesiones de gravedad que requirieron atención médica urgente.

Muere Hombre tras Ser Atacado con Navaja en Colonia Satélite Sur en Saltillo.

Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General, donde fue intervenido quirúrgicamente en diversas ocasiones; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, finalmente perdió la vida. El presunto agresor fue detenido por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.

Joven resulta herida con arma punzocortante durante riña familiar en Torreón

Una joven de 21 años resultó lesionada tras una riña familiar registrada en la colonia Nueva Aurora en Torreón, lo que generó la movilización de corporaciones de emergencia durante la madrugada del 25 de marzo.

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De acuerdo con los reportes, la mujer fue atacada con un objeto punzocortante durante una riña con su pareja y familiares, por lo que fue trasladada de urgencia a la Cruz Roja para recibir atención médica. La Fiscalía inició una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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