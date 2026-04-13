Niña Muere y su Hermano Resulta Grave tras Ser Arrollados por Camioneta en Durango

Una niña de 10 años murió y su hermano de 12 años resultó gravemente herido luego de ser embestidos por una camioneta cuando intentaban cruzar la calle. El hecho ocurrió tras descender de un autobús de pasajeros en el poblado de San José de Zaragoza, municipio de Simón Bolivar en Durango.

El accidente se registró el domingo 12 de abril alrededor de las 17:00 horas. La madre y sus dos hijos viajaban desde el ejido San Eugenio, Coahuila, con rumbo a hacía su domicilio.

Al llegar a su destino, los menores bajaron del autobús y corrieron para cruzar la vía sin advertir que se aproximaba una camioneta. El conductor no logró frenar ante el cruce repentino y los impactó, proyectándolos varios metros sobre el pavimento.

Familiares subieron a los niños a un vehículo particular para llevarlos al Hospital General de Lerdo, Durango, y al mismo tiempo, solicitaron ayuda al número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja los interceptaron sobre la carretera Villa Nazareno, a la altura del ejido Francisco Villa. En ese punto, los socorristas confirmaron que la niña ya no presentaba signos vitales.

Niños son Embestidos por Camioneta al Cruzar la Calle en Durango; Muere Niña de 10 Años.

A simple vista, la menor tenía contusiones severas en distintas partes del cuerpo. Su hermano fue trasladado en ambulancia al hospital, donde permanece internado en estado delicado de salud.

Chófer de camión de personal atropella y mata a hombre en Saltillo

El pasado 26 de marzo, un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un camión de transporte de personal sobre el bulevar Otilio González, al suroriente de Saltillo. De acuerdo con reportes, la víctima intentó cruzar la vialidad en repetidas ocasiones hasta que fue impactada por la unidad.

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Paramédicos acudieron al sitio, pero solo confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Autoridades municipales acordonaron el área, mientras que el conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

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