Policías Atropellan a Perro en Piedras Negras; Agentes son Suspendidos

Elementos de Seguridad Pública de Piedras Negras fueron captados por una cámara de seguridad en el momento en que una patrulla arrolló a un perro durante un recorrido. En las imágenes se observa que la unidad continuó su trayecto sin detenerse.

A través de redes sociales, una usuaria difundió el video y señaló que la unidad 2549 de la Policía Municipal no se detuvo para auxiliar al animal tras el incidente, lo que provocó diversas reacciones.

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Posteriormente, el comisario de Seguridad Pública, Eliud Mercado, informó que elementos acudieron al sitio para localizar al perro y trasladarlo a una clínica veterinaria, donde recibió atención médica oportuna.

Suspenden a agentes tras incidente

El secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras informó que se inició una investigación interna para esclarecer los hechos en los que una patrulla atropelló al animal.

Indicó que los agentes involucrados fueron suspendidos por 15 días mientras se llevan a cabo las indagatorias correspondientes, con el fin de determinar posibles responsabilidades.

Agregó que, una vez concluido el proceso, se dará a conocer la resolución y se definirá si los elementos regresan a sus funciones o si se aplican sanciones adicionales conforme a los resultados.

Perro recibe atención médica

Tras la difusión del video, el área de bienestar animal de Piedras Negras informó que el caso fue atendido y que el perro recibió atención veterinaria especializada.

El animal se encuentra en proceso de recuperación bajo supervisión, y autoridades aseguraron que se le brinda el cuidado necesario. Una vez que se recupere, será puesto en adopción para integrarse a un entorno seguro, al tiempo que se reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar y proteger a los animales.

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