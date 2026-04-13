Muere Joven Luego de Chocar Contra Árbol en La Laguna

Un hombre perdió la vida a causa de un accidente vehicular la mañana de este lunes 13 de abril, en el cruce de las calles Guillermo Prieto y avenida Comonfort, en el municipio de Matamoros, Coahuila.

Los hechos ocurrieron cuando el vehículo, conducido por Ángel, de 24 años de edad, se impactó contra un árbol. Al lugar arribaron servicios de emergencia para brindarle atención; sin embargo, el joven ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) tomó conocimiento de lo ocurrido e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Accidente en Autopista Gómez Palacio-Durango deja dos personas sin vida

Dos hombres perdieron la vida la mañana del 9 de abril tras sufrir un accidente en la autopista Gómez Palacio-Durango, a la altura del kilómetro 217, cerca de León Guzmán. Las víctimas viajaban en una motocicleta cuando el conductor perdió el control y se impactó contra la barrera de contención.

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Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que ambos ya no presentaban signos vitales. Posteriormente, personal pericial realizó las diligencias correspondientes y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Mueren Dos Hombres a Bordo de Motocicleta tras Accidente en Autopista Gomez Palacio-Durango.

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