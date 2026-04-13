Protección Civil de Coahuila Emite Alerta por Probabilidad de Granizo y Tornados

A través de redes sociales, Protección Civil de Coahuila emitió un aviso preventivo para la noche de este lunes 13 de abril, ante la presencia de condiciones climáticas adversas en distintas regiones del estado. De acuerdo con la dependencia, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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Asimismo, se pronosticaron vientos sostenidos de entre 40 y 50 km/h, con rachas que podrían alcanzar de 60 a 80 kilómetros por hora. Las autoridades advirtieron sobre la posible formación de torbellinos o incluso tornados en la zona norte del estado.

Prevén fuertes rachas de viento en Coahuila

Protección Civil informó que para este 13 de abril se esperan condiciones ventosas en diversas regiones, principalmente durante la tarde y noche, con rachas que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora.

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En la región norte se estiman vientos de 15 a 30 km/h con rachas de 60 a 80 km/h; en la región Centro-Desierto, de 10 a 25 km/h con rachas de 60 a 80 km/h; y en la Región Laguna, de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

La dependencia alertó por la posible formación de torbellinos al norte del estado, por lo que exhortó a la población a asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar permanecer cerca de árboles, postes o estructuras inestables y conducir con precaución, especialmente en zonas abiertas o carreteras.

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