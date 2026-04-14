Adolescente Pierde a Bebé por Caída Mientras se Bañaba en Saltillo

Una adolescente de 16 años perdió un embarazo de aproximadamente 30 semanas de gestación, luego de sufrir una caída mientras se bañaba en su casa en Saltillo, lo que le provocó un fuerte dolor abdominal.

Minutos después, la menor presentó la expulsión del producto, por lo que solicitó ayuda a su madre; ambas pidieron de inmediato el apoyo de una ambulancia para su traslado a un hospital.

Menor Embarazada Pierde a su Bebe al Caer en su Casa en Saltillo

La joven fue llevada a la clínica 1 del IMSS, donde el personal médico confirmó que el bebé ya no contaba con signos vitales. Sus familiares señalaron que desconocían el embarazo, mientras que las autoridades tomaron conocimiento del caso.

Joven da a luz en su casa en Torreón; madre e hijo se reportan estables

Una mujer de 24 años dio a luz en su casa la mañana del 8 de abril en la colonia Vicente Guerrero de Torreón, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia tras el reporte del nacimiento. El alumbramiento fue atendido inicialmente por familiares dentro de la vivienda.

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Posteriormente, paramédicos acudieron al lugar para brindar asistencia y trasladaron a la madre y al recién nacido a un hospital, donde ambos fueron reportados en buen estado de salud y quedaron bajo observación médica tras el parto.

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