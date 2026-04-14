Mueren Dos Jóvenes en Accidente de Motocicleta en Carretera Antigua a Monclova

La noche del lunes 13 de abril, dos jóvenes murieron luego de sufrir un accidente mientras viajaban en una motocicleta sobre la carretera Antigua a Monclova, en Ramos Arizpe.

Noticia relacionada: Dos Jóvenes Mueren en Accidente Vial en Carretera Antigua a Monclova en Ramos Arizpe

El hecho ocurrió alrededor de las 22:15 horas, a la altura de la comunidad Cañada Ancha. En el lugar, paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, así como elementos de la Policía Municipal, localizaron los cuerpos de un hombre y una mujer a un costado de una motocicleta destrozada. Se presume que la unidad fue impactada por otro vehículo, cuyo conductor no fue localizado.

El hombre fue identificado como Antonio Rodríguez, de 22 años, y la mujer como Guadalupe Castañeda, de 23. Ambos presentaban fracturas craneoencefálicas.

Volcadura en la Durango-Torreón deja tres Muertos y dos lesionados

Un accidente vial registrado la mañana del lunes 13 de abril en la autopista Durango-Torreón dejó como saldo tres personas sin vida y dos más lesionadas. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 80, donde un vehículo terminó volcado fuera de la carretera.

Mueren Tres Jóvenes al Volcar en la Autopista Durango-Torreón

En la unidad viajaban cinco personas; tres de ellas, murieron en el lugar. Un adulto y un menor resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes.

Historias recomendadas: