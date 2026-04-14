Suben Precios de Casetas en Coahuila; Estos Son los Nuevos Precios

Se aplicó un incremento superior al 4% en las tarifas de peaje de autopistas, caminos y puentes federales al inicio de esta semana. Con este ajuste, en la carretera Saltillo-Torreón la caseta Plan de Ayala pasó a 176 pesos, mientras que La Cuchilla aumentó a 100 pesos.

¿Cuál es el nuevo costo de la caseta en la autopista Monterrey-Saltillo?

En la carretera 57, la caseta Ojo Caliente quedó en 53 pesos, Los Chorros en Puerto México en 82 pesos y Huachichil en 62 pesos. Por su parte, la autopista Monterrey-Saltillo elevó su tarifa a 150 pesos. Todos los costos corresponden a automóviles y camionetas.

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En cuanto a los puentes internacionales, el Puente Internacional II en Piedras Negras tiene un costo de 38 pesos, mientras que el de Acuña se ubicó en 34 pesos. Se informó que el Puente I de Piedras Negras ajustará su tarifa hasta enero de 2027.

De acuerdo con la concesionaria de la autopista Monterrey-Saltillo, el aumento se atribuyó a la inflación, ya que la tarifa pasó de 143 a 150 pesos, lo que representa un incremento de siete pesos en el último año.

Recomendaciones antes de viajar en carretera

La Secretaría de Salud realizó un llamado a la población en general a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar accidentes al conducir en carretera.

Usar el cinturón de seguridad

No conducir si tomaste alguna bebida alcohólica ya que esta es una de las principales causas de accidente

Inspeccionar el vehículo antes de viajar; incluyendo el estado de las llantas y las luces

Descansar bien antes de salir de viaje para evitar el cansancio mientras manejas así como respetar los límites de velocidad

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