Muere Taxista que Sufrió Descarga Eléctrica tras Permanecer Hospitalizado en Torreón

Familiares confirmaron este miércoles el fallecimiento de Carlos Molina, taxista de 32 años, quien sufrió una descarga eléctrica durante la tromba registrada en La Laguna. El hombre fue alcanzado por un cable eléctrico y permaneció hospitalizado durante 10 días; en su momento, un oficial de tránsito y un empleado de la OLA lo rescataron del interior de su vehículo.

Su estado de salud se mantuvo como reservado desde el ingreso, y pese a los esfuerzos del personal médico, no fue posible salvarle la vida. La familia recibió la noticia durante la mañana y se despidió de él a través de redes sociales con publicaciones e imágenes.

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El cuerpo del taxista fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizara la autopsia para determinar la causa exacta de su muerte.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron cuando el hombre resultó lesionado tras sufrir una descarga eléctrica al interior de un taxi que posteriormente se incendió en la ciudad de Torreón. El momento del rescate fue difundido a través de redes sociales.

Trabajador de Limpieza y Tránsito Cuentan Cómo Salvaron a Joven de Vehículo en Llamas en Torreón.

De acuerdo con los reportes, un trabajador de limpieza que pasaba por el lugar se percató del accidente y, al notar que el conductor permanecía dentro del vehículo, decidió intervenir pese a la falta de apoyo de otras personas en la zona.

Minutos después, un elemento de Tránsito y Vialidad también se sumó a las labores de auxilio, logrando sacar al hombre del taxi, mientras enfrentaban riesgos como las llamas, cables de alta tensión y el pavimento mojado.

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