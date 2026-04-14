Aseguran 116 Armas Durante Cateo de Casa en Piedras Negras

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron durante la madrugada de este martes un cateo en una casa ubicada en la colonia Bravo, en Piedras Negras, donde aseguraron 116 armas y otros objetos ilícitos.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio sobre la calle Centenario, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Policía Civil de Coahuila, Marina, Guardia Nacional y Sedena, participaron en la acción.

De acuerdo con información preliminar, las autoridades permanecieron cerca de seis horas en el lugar, donde se decomisaron 116 armas entre largas y cortas que estaban ocultas en la vivienda, ubicada en el cruce de Nezahualcóyotl y Centenario.

Hasta el momento se desconoce si hubo personas detenidas; sin embargo, vecinos del sector señalaron que el lugar era operado por una persona que presuntamente transportaba contrabando en remolques, además de importar motores de desecho desde Texas, donde supuestamente ocultaba las armas.

La investigación ya inició y podría extenderse a otras entidades, ya que se presume que las armas cruzaban por los puentes internacionales de Eagle Pass hacia Piedras Negras.

Aseguran armas durante cateo en fraccionamiento Villa San Ángel en Torreón

Un cateo realizado en un domicilio del fraccionamiento Villa San Ángel en Torreón, dejó como resultado el aseguramiento de droga y armas de fuego. La intervención se llevó a cabo tras una orden judicial, derivada de reportes ciudadanos sobre movimientos sospechosos en la vivienda.

Noticia relacionada: Aseguran Drogas y Armas Durante Cateo de Casa en Casa en Torreón

Durante la acción, las autoridades decomisaron 23 kilogramos de marihuana, tres kilos de cristal y 600 gramos de cocaína, además de seis armas de fuego, entre largas y cortas, así como cargadores y cartuchos útiles. El caso fue turnado a la Fiscalía General de la República, que inició una carpeta de investigación.

Historias recomendadas: