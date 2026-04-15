Secretaría de Salud Revisará 60 Establecimientos por Venta de Suero Vitaminado en Coahuila

La Jurisdicción Sanitaria Número Ocho de la Secretaría de Salud revisará 60 establecimientos de la región Sureste de Coahuila que venden y administran suero vitaminado, con el fin de garantizar que cumplan con las disposiciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Se informó que se les solicitarán facturas de compra para comprobar la procedencia del producto, verificar que se encuentre en condiciones adecuadas de almacenamiento, que cuenten con prescripción médica para su aplicación, así como las licencias de funcionamiento correspondientes a cada establecimiento.

Madre de Zahid Castro, Joven que Murió por Presunto Suero Vitaminado, Habla del Caso.

Asimismo, se dio a conocer que ya se han inspeccionado 23 clínicas de belleza donde se ofrecía este tipo de servicio, lo que derivó en la clausura de una de ellas por no garantizar la seguridad del procedimiento ni la procedencia del producto.

Clausuran dos negocios por irregularidades en sueros vitaminados en Coahuila

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que fueron clausurados dos establecimientos dedicados a la venta de sueros vitaminados, uno en Torreón y otro en Saltillo, luego de detectar irregularidades en la preparación y falta de documentación que acreditara la procedencia de los productos.

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Las autoridades señalaron que en el estado no se han registrado casos de afectaciones en pacientes; sin embargo, indicaron que los operativos de verificación se mantendrán de forma permanente en clínicas estéticas y en negocios que promocionan estos servicios, incluso a través de redes sociales.

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