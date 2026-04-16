Amenaza a su Hermana con Réplica de Arma por un Celular en Gómez Palacio

Elementos de la Policía Municipal de Gómez Palacio detuvieron a un hombre por el delito de violencia familiar durante la tarde del lunes 14 de abril en el ejido San Felipe, luego de que amenazara a su hermana con un arma de réplica y un cuchillo por un celular.

El reporte se recibió a las 18:20 horas vía radio por parte del C4, cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito. De inmediato se trasladaron al ejido San Felipe, arribando al domicilio a las 18:25 horas.

Hombre es Detenido por Amenazar a su Hermana con Réplica de Arma por un Celular en La Laguna.

En el lugar hicieron contacto con Blanca Maribel, de 32 años, quien manifestó que su hermano, Juan Carlos “N”, de 35 años, se tornó agresivo debido a que no le quisieron entregar un celular. El sujeto comenzó a causar destrozos en la vivienda y la amenazó con un cuchillo y un arma de fuego, que posteriormente se confirmó era una réplica.

Al ser abordado por los oficiales, Juan Carlos “N” adoptó una actitud agresiva y sacó de entre sus prendas un arma punzocortante, con la que intentó agredir a uno de los elementos. Ante esta situación, los policías aplicaron el uso de la fuerza necesaria para controlarlo.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Vicefiscalía, donde quedó a disposición del Ministerio Público por los delitos de violencia familiar y agresión a la autoridad.

Arrestan a mujer por violencia familiar contra menor en Gómez Palacio

El 24 de marzo del 2026, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Gómez Palacio informó que se puso a disposición de las autoridades a Cristina "N" de 46 años por el delito de violencia familiar.

Detienen a Mujer por Presunta Violencia Familiar en Avenida Mina en Gómez Palacio.

La detención se llevó a cabo en la avenida Mina, después de recibir un reporte por violencia familiar. Al llegar al lugar, los agentes se percataron de un menor de edad de 13 años quien presentaba lesiones visibles en diferentes partes del cuerpo.

La agresora fue asegurada y se le hizo lectura de sus derechos, para posteriormente ser presentada ante el Ministerio Público.

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