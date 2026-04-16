Localizan a Hombre Muerto Dentro de Casa en Colonia Miravalle en Gómez Palacio

La noche de este miércoles 15 de abril fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida al interior de una casa ubicada en la colonia Miravalle en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

Se informó que el cuerpo del masculino se encontraba en estado de descomposición al interior del domicilio en la calle Tulipanes en la Cerrada San Juan. De acuerdo con versiones de los vecinos del sector, fue desde el pasado domingo que no veían al hombre.

Encuentran Cuerpo de Hombre Dentro de Casa en Colonia Miravalle en Gómez Palacio.

Al lugar arribaron las unidades de emergencia y Servicios Periciales para iniciar las investigaciones y posteriormente realizar el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Encuentran muerto a adulto mayor en Lerdo

El cuerpo sin vida de un adulto mayor fue localizado la mañana del 9 de abril en el municipio de Lerdo. La víctima fue identificada como Arturo Llamas, de 65 años, quien había sido reportado como desaparecido horas antes en Gómez Palacio.

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El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:00 horas en la localidad de Rinconada Río Nazas. Tras el reporte, autoridades acudieron al lugar y el agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al SEMEFO, donde se continuarían las investigacion

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