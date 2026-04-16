Hombre es Detenido tras Persecución en Gómez Palacio; Encuentran Vaca Muerta Dentro del Vehículo

Un hombre fue detenido en el municipio de Gómez Palacio ya que al interior de su camioneta fue encontrada una vaca muerta de la que no dio explicación alguna sobre su transporte.

Se trata de un masculino que conducía una camioneta a exceso de velocidad sobre la carretera Gómez Palacio a Gregorio García. Elementos de la policía le marcaron el alto al sujeto el cuál no atendió la indicación de los oficiales, lo que procedió a una persecución.

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El hombre fue detenido a la altura del ejido El Recuerdo, donde se le encontró una vaca sin vida. La Vicefiscalía de la Región Laguna tomó conocimiento de los hechos para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Aseguran a hombre con vacas muertas en Gómez Palacio

El pasado martes 2 de diciembre del 2025, se registró un hecho similar cuando un sujeto fue detenido en el ejido Vergel en Gómez Palacio por transportar ganado sin la documentación necesaria para esta actividad.

Detienen a Hombre por Transportar Ganado sin Documentación en Gómez Palacio.

Luis "N" de 28 años fue detenido en el filtro de seguridad y vigilancia del operativo dragón que se llevó a cabo con fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. Debido a que no contaba con la documentación de propiedad y permisos de traslado, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Durante la revisión se detectó que el hombre transportaba en la camioneta dos vacas vivas y tres muertas.

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