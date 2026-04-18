Localizan Cuerpo Sin Vida en el Río Bravo en Piedras Negras; Suman Cuatro en Abril

Autoridades de la Fiscalía localizaron un cuerpo sin vida flotando en las aguas del río Bravo, a la altura del puente negro de ferrocarril, en la colonia Morelos, en Piedras Negras; este sería el cuarto cuerpo localizado durante el mes de abril.

El reporte fue realizado por personas que hacían ejercicio en el Paseo del Río; al arribar, las autoridades confirmaron el hecho y solicitaron la presencia del Grupo Beta, quienes en un aerobote lograron llegar al sitio donde se encontraba el cuerpo varado de un hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado.

Tras las diligencias de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se dio a conocer que junto al cuerpo se encontró una bolsa de plástico con algunas pertenencias, entre ellas un documento oficial de nacionalidad colombiana.

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Al momento del hallazgo, el hoy occiso vestía pantalón de mezclilla, playera y tenis negros, y se trabaja en colaboración con autoridades internacionales y la embajada de Colombia para confirmar su identidad.

Será en las próximas horas cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) de a conocer los avances oficiales de este caso, con el que se contabilizan ocho decesos en el río Bravo, en su paso por Piedras Negras, en lo que va del año 2026.

Recuperan cuerpo en el río Bravo en Piedras Negras

Un hombre sin vida fue localizado en las aguas del río Bravo, en la colonia Morelos, en Piedras Negras, luego de que peatones que transitaban por el lugar reportaron a una persona flotando. Tras el aviso, elementos del Grupo Beta acudieron al sitio e iniciaron la búsqueda, logrando ubicar el cuerpo metros río abajo.

Localizan a Hombre Muerto en las Aguas del Río Bravo en la Colonia Morelos en Piedras Negras.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía confirmaron el hallazgo de un masculino que vestía pantalón de mezclilla y playera negra, quien no había sido identificado. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Fiscalía confirma identidad de dos víctimas encontradas en el río Bravo

Autoridades de la Fiscalía informaron que, de los tres cuerpos encontrados sin vida en el río Bravo, entre el Puente Internacional Uno y la colonia Morelos, durante los días jueves, viernes y sábado, solo dos han sido identificados.

Se informó que los occisos de 19 y 22 años eran originarios de Piedras Negras. Rogelio Gómez, coordinador de Ministerios Públicos, señaló que en varios de los casos se trata de migrantes o guías de cruce que perdieron la vida al intentar ingresar de manera ilegal a Estados Unidos.

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