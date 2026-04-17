Menores Embisten a Policía Municipal para Evadir Operativo de Motocicletas en Torreón

Dos menores de edad fueron detenidos la noche del pasado jueves 16 de abril en el sector centro, luego de intentar evadir un operativo preventivo para motociclistas y embestir a un oficial de la Policía Municipal en Torreón.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas durante las acciones que mantiene activas las Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) para motociclistas. Un elemento del grupo motorizado les dio alcance y les marcó el alto. Sin embargo, el conductor de la motocicleta lo impactó, lo que provocó que el oficial cayera al suelo.

Tras el incidente, los menores intentaron darse a la fuga. Metros más adelante, una unidad del sector Centro les cerró el paso y logró la detención en el cruce de la avenida Revolución y calle Galeana.

Detienen a Menores Después de Embestir a Policía en Operativo para Motociclistas en Torreón

Los detenidos de 15 y 14 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y canalizados al área especializada en menores por su probable responsabilidad en los delitos de daños y lesiones.

Agente de tránsito resulta lesionado tras ser impactado en Torreón

Un agente de Tránsito de Torreón resultó lesionado la mañana del 7 de enero, luego de ser impactado por un vehículo mientras circulaba sobre el periférico Raúl López Sánchez en Torreón. El oficial fue proyectado varios metros tras el golpe y recibió atención médica, reportándose fuera de peligro.

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De acuerdo con el informe, el accidente ocurrió cuando una conductora chocó por alcance la motocicleta del agente en los carriles con dirección de Gómez Palacio a Torreón. La presunta responsable señaló que el sol afectó su visibilidad. Autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución y respetar los límites de velocidad.

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