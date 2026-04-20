Muere Hombre Luego de Desvanecerse en Baño de Centro de Rehabilitación en Torreón

La mañana de este domingo 19 de abril un hombre murió en el traslado de un centro de rehabilitación de Torreón hacia la Cruz Roja, luego de desvanecerse en el baño del lugar.

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Personal del lugar lo auxilió en lo que llegaban los servicios de emergencia para trasladarlo y recibir atención médica. El occiso fue identificado como Marcelino de 62 años, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la necropsia de ley.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) arribaron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron con las investigaciones correspondientes.

Clausuran anexo al detectar irregularidades en Torreón

La Dirección de Inspección y Verificación clausuró un centro de rehabilitación tras detectar diversas irregularidades, entre ellas presunto maltrato hacia los internos. El establecimiento, fue intervenido por autoridades luego de recibir reportes que alertaban sobre las condiciones en el lugar.

Clausuran Centro de Rehabilitación por Presunto Maltrato a Internos en Torreón.

Durante la revisión se encontró a 41 personas, incluidos menores de edad, además de que algunos internos presentaban signos de violencia física y psicológica. Ante estos hechos, se colocaron los sellos de clausura y se iniciaron las acciones correspondientes para esclarecer la situación.

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