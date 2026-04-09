Sujetos Abordo de Motocicleta Disparan y Matan a Niño en Gómez Palacio

Un niño perdió la vida debido a un impacto de bala que recibió en la cabeza. Esto sucedió durante un ataque armado en la Colonia Urbi Villas del Cedro, en Gómez Palacio.

Fue cerca de las 22:00 horas del miércoles 8 de abril cuando dos sujetos abordo de una motocicleta atacaron con armas de fuego un domicilio localizado en la Colonia Urbi Villas del Cedro, en la Calle Eucalipto.

Durante el ataque armado, un niño de 7 años pasó por el lugar abordo de su bicicleta y fue alcanzado por balas que le arrebataron la vida. También una mujer, identificada como Cinthya Zulema, de 37 años, resultó herida por arma de fuego en la pantorrilla derecha, por lo que fue trasladada a un hospital de la localidad para su atención médica.

Luego de la agresión, los dos sujetos a bordo de la motocicleta huyeron con rumbo desconocido, por lo que la Policía Investigadora de Delitos (PID) se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

En el lugar, todavía la mañana de este 9 de abril, se percibían manchas de sangre en el pavimento de la tragedia, así como velas que marcan el sitio donde este niño de 7 años falleció tras estos hechos.

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Abren carpeta por la muerte del niño durante ataque armado en Gómez Palacio

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) ya investiga el ataque armado en la Colonia Urbi Villas del Cedro, donde un niño murió. Ante los hechos ocurridos el día 8 de abril en Gómez Palacio, Juan Francisco Ángeles Zapata, Vicefiscal en la Región Laguna de Durango, informó que ya se investiga el homicidio del menor, así como el atentado contra la mujer que resultó lesionada, con el fin de esclarecer los hechos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se trata de dos personas del sexo masculino a bordo de una motocicleta, quienes perpetraron la agresión armada. En este momento se trabaja en la recopilación de información a través de testimonios e imágenes de cámaras de seguridad.

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