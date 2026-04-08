¿Dónde Puedo Donar Mi Cabello en Torreón para Ayudar al Golfo de México?

Con el objetivo de apoyar en la limpieza del derrame de petróleo que persiste en playas de Veracruz, ciudadanos de Torreón se han unido a una recolecta de cabello, material que ha demostrado ser eficaz en la absorción de hidrocarburos.

La iniciativa surgió en la ciudad gracias a Victoria Alejandra Maru, quien decidió sumarse a esta causa luego de que la situación ambiental se diera a conocer a través de redes sociales. Desde entonces, el centro de acopio en Torreón ha logrado reunir casi ocho kilos de cabello.

De acuerdo con especialistas, un kilo de cabello puede absorber hasta ocho litros de petróleo. Esto se debe a sus propiedades oleofílicas, es decir, su capacidad para absorber aceites y grasas. Además, el cabello es hidrofóbico, lo que significa que repele el agua y permite retener el hidrocarburo sin saturarse con el líquido del mar.

Para optimizar su uso, el cabello recolectado se coloca dentro de mallas o medias de nylon, formando barreras flotantes que ayudan a contener y absorber la contaminación sin causar daños adicionales al ecosistema.

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¿Dónde donar cabello en Torreón?

Las personas interesadas en contribuir pueden acudir a Mariano Escobedo 679, en Segundo de Cobián, Zona Centro de Torreón. El centro de acopio opera de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

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