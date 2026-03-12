Amenaza de Tiroteo Provoca Movilización Policiaca en CBTIS 156 de Torreón

La mañana de este jueves se presentó una movilización de corporaciones de seguridad al CBTIS 156 de la joya ubicada sobre la carretera Torreón-Matamoros. Esto debido a una amenaza de tiroteo que se encontró en los baños de hombres del plantel con la fecha de este 12 de marzo del 2026.

Según el personal de la escuela, el mensaje fue detectado la tarde del miércoles, sin embargo, a la hora de entrada de este jueves, se le dio acceso normal a los estudiantes. Únicamente se dio el mensaje a las corporaciones de seguridad para que hicieran presencia en el plantel y descartar que la amenaza fuera verdadera.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) activó de manera inmediata los protocolos correspondientes luego de que las autoridades educativas reportaron a la corporación.

Seguridad Pública Municipal, Grupo Reacción Torreón (GRT), Agencia de Investigación Criminal (AIC), atendieron este quinto reporte de amenaza de tiroteo en una escuela en menos de 15 días en la Región Laguna.

Activan protocolo de seguridad en Facultad de Enfermería de la UAdeC por amenaza de tiroteo

El jueves 5 de marzo, la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en Torreón activó su protocolo de seguridad luego de que se reportara una amenaza de tiroteo difundida a través de redes sociales dirigida a estudiantes del plantel. Ante la situación, la directora Irma Andrade presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Noticia relacionada: Amenaza de Tiroteo Activa Protocolo de Seguridad en Facultad de Enfermería de UAdeC en Torreón

Al día siguiente, elementos de seguridad, entre ellos el Grupo Reacción Torreón y la Policía Municipal, acudieron a las instalaciones ubicadas en la colonia Valle Dorado para implementar un operativo de revisión como medida preventiva.

Revisan Mochilas en Facultad de Enfermería de la UAdeC tras Amenaza de Tiroteo en Torreón

Desde temprana hora se instaló un filtro para revisar las mochilas de los alumnos que ingresaron al plantel. Tras el operativo, las autoridades informaron que no se encontró ningún objeto peligroso y señalaron que estas revisiones podrían realizarse de manera periódica.

