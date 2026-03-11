Motociclista es Atropellado por Camión de Personal en Zona Industrial de Torreón

La mañana del miércoles 11 de marzo, un motociclista fue atropellado por un camión de personal en la zona industrial de Torreón. El hombre abordo de la unidad motorizada, fue identificado como Cristian "N", quien circulaba por la calle Joaquín Serrano.

Camión de Personal Arrolla a Motociclista en Zona Industrial de Torreón.

Se informó que presuntamente el motociclista no hizo su alto correspondiente al llegar a la calle Dueñes Orozco, por lo que fue atropellado por la pesada unidad.

Christian quedó tendido sobre el pavimento y no requirió traslado de paramédicos de Cruz Roja a un hospital para ser atendido. Agente de vialidad y de peritos arribaron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos para fincar las responsabilidades.

Hombre muere tras ser arrollado por camión de personal en bulevar Centenario en Piedras Negras

Un hombre identificado como Máximo Rodríguez, de 52 años, murió luego de haber sido arrollado por un camión de transporte de personal en la ciudad de Piedras Negras. El accidente ocurrió durante la tarde del 11 de febrero sobre el bulevar Centenario, donde el peatón fue embestido por la unidad, sufriendo una fractura de cráneo.

Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al lesionado a un hospital de la localidad, donde la mañana del jueves se confirmó su fallecimiento. El conductor del camión quedó detenido mientras el Ministerio Público para asuntos viales determinaba su situación legal.

