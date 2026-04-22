Dejan Mensaje de Amenaza de Tiroteo en Baños de Escuela en Atlixco, Puebla

Un mensaje de amenaza de tiroteo escrito con plumón en la pared de los baños del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) Número 16 ubicado en el municipio de Atlixco en Puebla, ha encendido las alarmas en directivos y padres de familia.

De acuerdo con el escrito presuntamente por uno de los alumnos del plantel, habría un ataque armado en las instalaciones el próximo jueves 23 de abril. Hasta el momento se desconoce quién lo hizo y con qué intenciones.

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Investigan mensaje de amenaza de tiroteo en CBTis No. 16 de Atlixco

Derivado de la circulación de fotografías en las que se observa la presunta amenaza de tiroteo, este miércoles directivos de la institución educativa procedieron a realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), con la finalidad de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes y se deslinden responsabilidades.

Además, solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad, a fin de reforzar las acciones de prevención y garantizar la integridad de toda la comunidad educativa.

Refuerzan vigilancia en escuelas de Puebla donde hubo amenazas de balacera

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) enfatizó que este tipo de conductas representan un asunto de suma gravedad, ya que atentan contra la seguridad y tranquilidad del entorno escolar.

Operativo de Vigilancia por Amenaza de Tiroteo en CENHCH de Puebla y CBTIS de Atlixco

Cabe recordar que la emisión de amenazas constituye un delito que amerita sanciones conforme a la ley.

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Con información de N+

JAPR