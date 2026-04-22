Amenazan a Cuatro Docentes de Tiroteo al Interior del CENHCH en Puebla

Un mensaje de amenaza de supuesto tiroteo contra cuatro docentes del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec en Puebla (CENHCH) ha encendido incertidumbre y preocupación en directivos, padres de familia y comunidad estudiantil.

De acuerdo con un escrito con crayón en los baños del edificio central, habría una agresión con arma de fuego este viernes 24 de abril de 2026 al interior del plantel educativo.

Noticia relacionada: Dejan Mensaje de Amenaza de Tiroteo en Baños de Escuela en Atlixco, Puebla

Implementan operativo de seguridad en el CENHCH por amenaza de balacera

La mañana de este miércoles 22 de abril elementos de la Policía Estatal y Municipal de Puebla, reforzaron la vigilancia en la zona perimetral del CENHCH, e implementaron un operativo de revisión con binomios K9 para la detección de armas de fuego.

Directivos del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec mencionaron que desde que se dio el hallazgo de este mensaje, se implementaron las acciones preventivas necesarias.

Operativo de Vigilancia por Amenaza de Tiroteo en CENHCH de Puebla

Aunque podría tratarse de una broma, la amenaza contra docentes del centro escolar ocurre un día después de la balacera ocurrida en la zona arqueológica de Teotihuacán, por lo que las autoridades educativas y en seguridad decidieron tomar las precauciones necesarias.

El operativo de revisión se implementa principalmente en los accesos a las instalaciones durante la hora de entrada de los alumnos, y también en algunos edificios de salones de salones de clases.

Al respecto la Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla confirmó la amenaza y se implementaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Dejan mensaje de amenaza en CBTIS 16 de Atlixco, Puebla

Otro mensaje de amenaza escrito con plumón en baños del plantel 16 del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS-16), alertó a las autoridades educativas del plantel ubicado en el municipio de Atlixco, en Puebla

De acuerdo con el mensaje habría un tiroteo el próximo jueves 23 de abril, por lo que la institución está tomando las medidas necesarias para prevenir un supuesto ataque con arma de fuego.

La institución informó que están haciendo la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR