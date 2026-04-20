Moviliza Amenaza de Tiroteo en COBACH de Empalme, Sonora; Suman 4 Casos en México

Un fuerte despliegue de corporaciones de seguridad se registró la mañana del lunes en el COBACH de Empalme, tras el hallazgo de un mensaje en el plantel que advertía sobre un supuesto tiroteo programado para el 20 de abril.

El hecho ocurrió cuando maestros y estudiantes comenzaban a llegar para iniciar la jornada escolar, momento en el que fue localizado en un muro el mensaje: “Tiroteo lunes 20 abril atentamente AC”.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la pinta habría sido realizada presuntamente por un alumno del turno vespertino desde el viernes pasado.

Escuela en Empalme activó protocolos de seguridad

Tras el reporte, se activaron protocolos de seguridad y acudieron al sitio elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes y garantizar la integridad de la comunidad escolar.

Paralelamente, la advertencia comenzó a circular en redes sociales, generando preocupación entre padres de familia y alumnos, incluso con llamados a no asistir a clases, aunque según autoridades escolares, al parecer podría tratarse de retos entre estudiantes.

Pese a la movilización y la alarma generada, autoridades municipales confirmaron que hasta el momento no se ha registrado ningún incidente, manteniéndose vigilancia preventiva en el plantel sin suspensión de clases. Este caso se suma a los ocurridos en meses pasados en planteles de secundaria de Hermosillo y Cajeme, donde la dinámica es similar, escribir mensajes amenazantes en paredes del plantel, ya sea escuela pública o privada, lo que causa la movilización de autoridades.

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Se registraron a menos cuatro amenazas de tiroteos en México este 20 de abril de 2026

Durante este lunes, 20 de abril, fueron al menos cuatro amenazas de tiroteo atendidas por elementos de seguridad en México al interior de escuelas. Las alertas fueron registradas en:

CBTIS #189 en Matamoros, Tamaulipas

Telesecundaria “José Emilio Pacheco Berny” en Matamoros, Tamaulipas

Cobach Empalme, Sonora

Secundaria #45 de San Nicolás, Nuevo León

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